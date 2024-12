Ottanta minuti di musica gospel nella sala Cesanelli. Successo per il concerto del coro Equi-voci

Una sala Cesanelli gremita ha ascoltato ottanta minuti di musica gospel dal coro Equi-voci. Il concerto, organizzato dall’Associazione commercianti Macerata di Paolo Perini con la collaborazione del Comune, Anima caffè letterario e Anas Regione Marche, ha creato un suggestivo clima natalizio per i tanti presenti con melodie senza tempo.

Il coro è nato nel 1993 grazie al sostegno del comune di Urbisaglia e membro dell’Associazione regionale cori marchigiani e dell’Italian gospel choir.

Diretti da Cristina Picozzi, i componenti del coro hanno cantato grandi classici, tra cui le famosissime Oh Happy Day, I will follow him, Go tell it on the mountain, Mary’s little boy child e Jingle Bells.

In chiusura numerosi applausi e scambi di auguri; il concerto ha offerto l’occasione per festeggiare l’avvicinarsi del Natale e vivere la magia di questo periodo attraverso la potenza delle voci e dei suoni.