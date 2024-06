Ottanta ragazzi a cavallo nel segno dell’inclusione

"Cavalli delle Fonti", tante le attività proposte nel centro specializzato tra le campagne di Civitanova Alta nel segno dell’inclusione e del sociale. Nel maneggio civitanovese dell’associazione "Cavalli delle Fonti" si è svolta nei giorni l’esibizione equestre organizzata nell’ambito del progetto di inclusione "Tutti a cavallo", realizzato in stretta collaborazione con i servizi sociali comunali. Durante il pomeriggio dedicato al sociale, le istruttrici Rachele e Rebecca Villotti hanno guidato i ragazzi nella performance sportiva, accogliendo ciascuno con la sua singolarità nel centro specializzato in contrada Asola. "Più di 80 ragazzi che frequentano il centro hanno trascorso un pomeriggio nella massima serenità – ha detto il presidente, Romeo Villotti –. Soddisfazione è stata espressa da parte dei bambini e delle loro famiglie per questo progetto di educazione assistita con il cavallo finalizzata ad accrescere le capacità di esprimersi e relazionarsi, in particolare dei ragazzi con disabilità e fragilità, e delle loro famiglie con figure professionali di supporto al percorso educativo, quali lo psicologo e il pedagogista, che collaborano con l’istruttore di equitazione, proprio al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento dell’autostima e della capacità di interrelazione. In questi giorni è calato il sipario sui campionati regionali di salto ostacoli di equitazione e la "Cavalli delle Fonti" si è messa in evidenza con diversi giovani binomi aggiudicandosi anche una medaglia d’oro con Beatrice Placidi e la sua cavalla Bora (nella foto) nella categoria giovani emergenti". Felice del risultato e di tutte le performance dei suoi allievi l’istruttore Francesco Villotti, tecnico che annovera nel suo curriculum risultati importanti. "Complimenti a tutti i ragazzi che si sono esibiti, ciascuno col proprio talento, nel pieno spirito che da anni anima l’assessorato e le collaborazioni fattive realizzate – ha detto l’assessore Barbara Capponi –. "Tutti a cavallo" è un progetto di cui siamo orgogliosi, nato in sinergia con la realtà virtuosa dei Cavalli delle Fonti, che porta nel concreto esperienza e capacità di saper creare inclusione reale e valorizzazione di ciascuno. Le mie congratulazioni anche per i nuovi successi recentemente ottenuti, indici di una bella realtà che sa coniugare il sano agonismo a uno sguardo sul sociale profondo e appassionato".

Chiara Marinelli