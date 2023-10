"Ottanta tirocini di inclusione sociale a San Severino per i più fragili"

Al via i tirocini per l’inclusione sociale che l’Ats 17 dell’unione montana Potenza Esino Musone ha deciso di realizzare grazie a un progetto finanziato dal Pr Marche Fse+ 2021-2027 (Programma regionale del Fondo sociale europeo plus). All’ente comunitario sono stati riconosciuti quasi 400mila euro, che serviranno per attivare 80 tirocini della durata di 12 mesi; questi sono destinati a soggetti tra i 16 e i 64 anni, in carico al servizio sociale professionale, residenti negli otto Comuni dell’Ats 17: Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino e Sefro. Per accedere ai fondi andrà presentata richiesta da parte dell’assistente sociale dell’Ups (ufficio di promozione sociale) del Comune di residenza. "Ottanta persone avranno un’opportunità di vita e di lavoro", evidenzia il presidente dell’unione montana Matteo Cicconi (nella foto). "Questi tirocini – spiega Valerio Valeriani, coordinatore dell’Ats Ambito territoriale sociale 17 – ha la finalità di favorire l’inclusione dei soggetti fragili. Il servizio si avvale di operatori professionali specializzati nel tutoraggio dell’intero percorso". Dovrà essere allegato un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante; ai tirocinanti sarà corrisposta un’indennità di 400 euro per la partecipazione al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili. Avvio del progetto il primo novembre, scadenza il 31 dicembre.