Ottant’anni dalla Liberazione . Doppio evento a Potenza Picena

Doppio appuntamento, nel weekend, per celebrare gli ottant’anni della Liberazione di Potenza Picena dal nazifascismo. Per questo, sabato verrà inaugurata una mostra fotografica incentrata sul 4° Battaglione polacco Skorpion, mentre domenica ci saranno quattro tappe nel centro storico per ricordare le vittime civili. E’ quanto ha organizzato l’Anpi locale sezione "Scipioni e Cutini", con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’associazione "Amici della Musica".

"Tutto ciò servirà anche per commemorare il martirio degli otto civili caduti proprio in quel pomeriggio, che doveva essere di festa e invece si è concluso nel lutto e nel dolore, a ulteriore conferma della cieca barbarie tedesca – dice il presidente dell’Anpi potentina, Luca Manzi (nella foto) –. Il programma di domenica si terrà in vari punti del centro storico. Inoltre, sabato pomeriggio (alle 18) sarà inaugurata la mostra fotografica a cura di Enzo Romagnoli sul 4° battaglione polacco Skorpion che liberò Potenza Picena, dentro alla sala polifunzionale della Delegazione municipale di Porto Potenza. L’esposizione rimarrà visitabile pure il giorno dopo, dalle 18 alle 23".

Quanto a domenica, si susseguiranno ben quattro momenti previsti all’interno delle mura di Potenza Picena. Si comincerà in piazza Matteotti, alle 11, con la lettura di un testo originale che rievoca i fatti accaduti il 30 giugno 1944 e seguirà la deposizione di una corona d’alloro. Poi alle 11.30, a Porta Galiziano, ecco l’inaugurazione della targa in ricordo del 4° Reggimento polacco Skorpion.

Si andrà avanti alle 18.30, nella chiesa della Collegiata di Santo Stefano, con la messa in suffragio delle otto vittime civili. Il gran finale alle 21.15, nella sala "Amici della Musica", con il concerto del pianista polacco Wojciech Swietonski, a ingresso gratuito.