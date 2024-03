Ottant’anni dall’eccidio di Braccano. Tre giornate di celebrazioni

Tre saranno le giornate programmate dalla sezione 24 Marzo dell’Anpi in collaborazione con il Comune di Matelica per celebrare gli 80 anni dell’eccidio di Braccano, avvenuto il 24 marzo 1944. Si comincerà domani con il ricordo in località Terra di Mondo dei due ragazzi Ilio Cicculesse e Cesare Mosciatti, dilaniati da un residuato bellico con il quale stavano giocando nel 1946, quindi alle 10,45 con la memoria in località Casafoscola dei partigiani Terenzio Terenzi e Wassili Niestarol. Sabato 23 marzo si terrà la commemorazione dei caduti con un incontro nell’aula magna dell’Ipia Pocognoni. Domenica 24 marzo, infine, a Braccano si terrà una giornata commemorativa con inaugurazione alle ore 10 di uno spazio espositivo esterno al Museo della Resistenza, corteo al monumento delle vittime dell’eccidio e alle 11 una messa per i caduti della Resistenza nella chiesa parrocchiale.