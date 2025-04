Ottantesimo anniversario della Liberazione. La cerimonia provinciale sarà a Tolentino

Su proposta del comitato provinciale e della sezione locale Anpi Tolentino, decorata con due medaglie d’argento al valor civile e militare, ospiterà le celebrazioni provinciali per l’ottantesimo anniversario della Liberazione, il 25 aprile, alla presenza del prefetto Isabella Fusiello e delle autorità. Alle 9, a Macerata, ci sarà la deposizione della corona al monumento alla Resistenza. Alle 11.15 invece il ritrovo è in piazza della Libertà a Tolentino per il raduno dei labari dei Comuni e delle associazioni combattentistiche. Alle 11.30 inizierà la cerimonia con i saluti del sindaco Mauro Sclavi e del presidente della Provincia Sandro Parcaroli. Quindi interverranno il prefetto Fusiello, il rappresentante dei sindacati confederali Daniele Principi, il presidente dell’Istituto storico macerata Juri Meda e il presidente Anpi provinciale Francesco Rocchetti. Domani alle 21.15 al Politeama di Tolentino, sempre in occasione dell’anniversario della Liberazione, andrà in scena "La Resistenza delle donne", un’iniziativa dell’Anpi con Ctr Calabresi TeMa Riuniti Macerata e Comune di Tolentino. Sul palco Liliana Ciccarelli, Antonella Gentili, Jessica Vesprini e Fulvia Zampa, per uno spettacolo teatrale ispirato ai racconti e alle testimonianze delle partigiane. La regia è di Liliana Ciccarelli (aiuto regia Gabriele Censi). Ingresso libero fino a esaurimento posti. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alle celebrazioni.