"Ottima partenza con l’Immacolata, poi un calo. Oggi e domani faremo orario continuato"

"I commercianti dai furti subiscono danni ingenti al patrimonio e alle strutture, alle porte, alle finestre. È quello, più che altro, a preoccuparci, anche perché i ladri da questo tipo di furti racimolano pochi euro. Abbiamo massima fiducia nell’operato delle forze dell’ordine". Così Giuseppe Romano, presidente dell’associazione dei commercianti del centro storico sulla scia di furti in centro da due settimane a questa parte. Su come stia andando il commercio natalizio a Macerata, aggiunge: "Abbiamo avuto un’ottima partenza il fine settimana dell’Immacolata, dopodiché una leggera flessione nelle successive due settimane. In questi giorni ci si sta dando da fare, ma è presto per fare un bilancio del periodo natalizio, anche perché puntiamo molto su oggi e domani, considerando anche che con una ventina di colleghi dell’associazione faremo orario continuato a pranzo. Siamo riusciti ad accordarci e saremo aperti di continuo, fino a sera".