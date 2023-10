Ottimi risultati alla Barcolana per l’equipaggio di Civitanova Veleno III

Vento in poppa alla Barcolana di Trieste per l’equipaggio di Veleno III, imbarcazione della Asd ‘So Tutto di Te’ di Civitanova, con armatore e presidente John Chiacchiera, e in forza al Cns di San Benedetto del Tronto. Piazzandosi prima nella categoria ‘6 Crociera’ e 89sima in classifica generale, ha dimostrato che a volte non serve essere dei giganti del mare per ottenere dei buoni risultati. La Barcolana è la regata con più partecipanti al mondo e la 55esima edizione, con quasi 1.800 partecipanti, è stata segnata dal poco vento e maxi yacht che hanno combattuto quasi alla pari con le imbarcazioni più piccole per aggiudicarsi i primi posti. Qui Veleno III si è distinto e ha consolidato i risultati positivi degli anni passati, diversi primi posti, rimanendo così l’equipaggio da battere, anche per la prossima edizione grazie a un equipaggio composta da ragazzi giovanissimi, ma già esperti e pronti per affrontare il campionato invernale.