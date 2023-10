"Otto anni importanti. Siete una famiglia"

TOLENTINO

Una lettera per salutare e ringraziare i clienti, da parte del giovane Wasim Atitallah, gestore del punto vendita di pesce all’Eurospin di Tolentino. Purtroppo vicende personali lo hanno portato a rinunciare alla gestione della pescheria tolentinate. "Resto comunque in contatto con i molti amici, amo questo lavoro e i rapporti interpersonali che mi ha permesso di creare", precisa il 31enne civitanovese, nato in Italia da genitori tunisini. "Sono stati otto anni importantissimi per me – racconta nella lettera –. Ho iniziato a 22 anni come dipendente poi a 25 ha preso il coraggio a due mani e ho deciso di acquisire la gestione della pescheria, supportato dalla fiducia che i clienti mi davano e dall’aiuto di mio fratello. Negli anni, questi mi hanno aiutato a crescere professionalmente e personalmente, si sono fidati talmente tanto dei miei consigli che con diversi di loro siamo diventati amici fuori dal lavoro; sono stato spesso invitato anche a cena. Principalmente è perché tutte le notti vado al mercato ittico di Civitanova, scelgo ogni singola cassetta di pescato appena scaricato dai pescherecci pensando proprio ai gusti e alle richieste della mia clientela. Si è instaurato un rapporto tale di fiducia che è come se facessi la spesa per la mia famiglia".

l. g.