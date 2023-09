Otto anni per la rinascita: ecco fasi e progetti

Oltre 150 presenti e circa 60 i collegati accolti dal consigliere comunale Gianni Fedeli, con il sindaco Roberto Lucarelli e gli ospiti Marco Trovarelli, direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione, e il commissario straordinario Guido Castelli. L’incontro pubblico parte dal ringraziamento per il comitato Concentrico, associazione di cittadini residenti del centro storico, che ha voluto questo appuntamento. Un saluto poi dai padroni di casa Unicam, rettore Claudio Pettinari e neo rettore eletto Graziano Leoni, che a tre giorni dall’inizio delle lezioni non negano difficoltà nel trovare alloggi per gli studenti. Tocca al sindaco spiegare l’ordinanza speciale 57 per Camerino adottata a fine luglio dalla struttura commissariale riguardante il centro storico in particolare. "Questa è la prima ordinanza speciale di tutto il cratere – afferma –. Si voleva uno strumento flessibile in cui tutte le modifiche agli interventi saranno in capo all’amministrazione comunale. Ci sarà bisogno di una serie di aggiustamenti". Ben 163 mila metri quadri, il cui 60% di superficie edificata è di privati, con 330 edifici inagibili su 371 e delle priorità inderogabili da garantire come la gestione dei servizi e la viabilità 24 ore anche per via della stazione dei carabinieri. Tra le facilitazioni ci sono le aree pubbliche a uso comune che verranno messe a disposizione di tutti i cantieri, sia per stoccaggio che installazione di gru. La "Fase 0" scadrà il 31 dicembre entro cui vanno presentati tutti i livelli operativi che ancora mancano. In totale otto anni per le tre fasi successive. Con le domande parte il presidente di Concentrico, Luciano Antonini, con tre punti iniziali. Dove e come saranno stoccati i materiali comunali delle attuali messe in sicurezza, se vista la maggioranza di privati coinvolti nella ricostruzione è possibile avere un rappresentante nel nuovo costituendo Ufficio di cantierizzazione e come si prospetta la vivibilità dell’ambiente per le persone che ritorneranno. Altri cittadini chiedono spiegazioni su sospensione dei mutui, attività produttive e bonus 110%, ma soprattutto temono scadenze ristrette per i privati con poche rassicurazioni da progettisti e ditte. Su quest’ultimo punto Trovarelli dell’Usr spiega che la più importante tutela, anche se l’unica, sia quella per i privati di far valere i contratti con progettisti e le relative penali. A chiudere il commissario Castelli: "La ricostruzione di Camerino è possibile e in tempi non biblici". Sul 110% il giudizio del commissario è fermo: "ha drogato tutto", le imprese sono sature e c’è la crisi della cessione dei crediti; la scadenza di dicembre 2025 pesa sui privati. Sulla sospensione dei mutui, si può lavorare al massimo sugli interessi. Riguardo alla Zes da cui il cratere sismico è rimasto fuori da ultime decisioni governative, Castelli precisa che sul caso ora sono meglio "credito di imposta e decontribuzione, come maggiori misure da applicare".