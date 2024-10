Otto appuntamenti col buonumore. Torna il festival "Dialettiamoci"

Otto appuntamenti, dal 19 ottobre al 15 dicembre, per la tredicesima edizione del festival teatrale "Dialettiamoci". Risate, divertimento, vita quotidiana e vernacolo saranno gli ingredienti. Il cartellone è stato presentato al teatro comunale di Caldarola – dove si svolgerà tutta la rassegna – dal presidente della Compagnia Valenti Fabio Macedoni con gli amministratori dei cinque Comuni, ovvero il "padrone di casa" Giuseppe Fabbroni, la vicesindaco di Belforte Mariella Migliorelli, il sindaco di Camporotondo Massimiliano Micucci, il vicesindaco di Cessapalombo Gianfilippo Quintili e l’assessore di Serrapetrona Michele Borri, e il presidente dell’unione montana Monti Azzurri Giampiero Feliciotti.

La rassegna ha il sostegno anche di Uilt Marche. Tra i partner erano presenti Nazzareno Ortenzi dell’Oro della Terra e Luca Pelacani di Tec (per citarne alcuni). Ad aprire la rassegna, sabato 19 ottobre, alle 21.15, Noi del Teatrino di Camporotondo che porteranno in scena "Mi moje adè un robotte" di Camillo Vittici, per la regia di Claudio Scagnetti. Sabato 9 novembre, alle stessa ora, sarà la volta del gruppo teatrale Il Focolare di Loreto con "L’armadietto cinese" di Aldo De Benedetti, per la regia di Rita Papa. Il programma proseguirà il pomeriggio di sabato 16 novembre, alle 17.15, la Compagnia Arca di Trevi (Perugia), rappresentata ieri da Maurizio Maurizi, con "Il morto sta bene in salute" di Gaetano Di Maio per la regia di Stefano Sirci; domenica 24 novembre, alle 17.15, la compagnia L’Alternativa di San Severino con "Un matrimonio con sorpresa" di Camillo Vittici per la regia di Adriano Rocci; sabato 30 novembre, alle 21.15, Briciole d’Arte faranno ridere il pubblico con "Amami Arfreddo… ovvero Viola de la Pertecara ecchese lavannara" di Eriodante Domizioli per la regia di Quinto Romagnoli. Sabato 7 dicembre, alle 21.15, la Filodrammatica iL TiAeFfe di Fermo arriva con "Sbezzechenne qua e là", tre atti unici in dialetto fermano per la regia di Graziano Ferroni. Sabato 14 dicembre, alle 9, verrà organizzata una mattinata per gli studenti sui parlanti dialettali delle Marche (spettacolo comunque aperto gratuitamente a tutti) per la regia di Fabio Macedoni: "Il dialetto e i suoi parlanti". Gran finale domenica 15 dicembre alle 17.15, per uno spettacolo di varietà pomeridiano con la premiazione di tutte le compagnie. Da questa stagione sarà possibile l’acquisto online su Liveticket. Sottoscrizione e acquisto abbonamenti partiranno domani (lunedì) fino al 16 ottobre; dal 17 sarà possibile acquistare anche i biglietti, mentre dal 19 sarà possibile comprare abbonamenti e biglietti direttamente all’atrio biglietteria del teatro, dalle 19.30. Ingresso gratuito per under14, disabili e accompagnatori. Info: 335.7681738.