Otto concerti e sfida di fotografia Terza edizione per "Borghi in Jazz"

di Lucia Gentili

È stata presentata la terza edizione del Festival "Borghi in Jazz". Dal 13 luglio al 31 agosto, da Sant’Elpidio a Mare (unico Comune nel Fermano) a Tolentino, passando per Pollenza (15 luglio), Serrapetrona (29 luglio), Valfornace (4 agosto), Camporotondo (6 agosto), Penna San Giovanni (10 agosto) e Ripe San Ginesio (20 agosto), si svolgeranno otto concerti con nomi del panorama nazionale e internazionale. Il calendario è stato presentato da Giorgio Cacchiarelli, presidente dell’associazione Tolentino Jazz, organizzatrice della kermesse, con Angelo Pippa, Enos Zacconi, Claudia Aliotta, il prof. Enzo Calcaterra, il sindaco Mauro Sclavi, la vicesindaco di Penna San Giovanni Stefania Cardinali e Ilaria Sciamanna. Quest’ultima, titolare insieme a Chiara Gori del negozio Fotograficamente a Tolentino, ha lanciato il contest fotografico, novità di questa edizione, in cui saranno protagonisti i borghi (rivolto ad appassionati di fotografia, info sul sito web di Fotograficamente). Prima tappa il 13 luglio a Sant’Elpidio a Mare con il percussionista Roberto Gatti, Mario Rodriguez alla batteria, Manuel Magrini al pianoforte e Danilo Fiorucci al basso; salirà sul palco il pianista e compositore venezuelano Benito Gonzalez, due volte nominato ai Grammy Awards, come special guest. Il 15 luglio a Pollenza si esibirà Ana Laura Alvear Calderon con il suo Meltemi Project – Tributo a Lucio Dalla, con speciali arrangiamenti arricchiti da una sezione di archi, mentre il 29 sarà di scena a Serrapetrona Mafalda Minnozzi, in duo con il chitarrista Paul Ricci. Il 4 agosto il cantante Giuliano Bruscantini in quartetto a Valfornace, domenica 6 Martina Jozwiack a Camporotondo, il 10 a Penna San Giovanni arriverà Antonino De Luca, fisarmonicista siciliano: con lui un mito della batteria jazz, Massimo Manzi. Domenica 20 la cantante Monia Angeli presenterà a Ripe San Ginesio il suo progetto "Cant’Autori" e, come gran finale, giovedì 31 al Vaccaj di Tolentino Kelly Joice con il suo Decanto Project. Solo il primo e l’ultimo concerto saranno a pagamento (rispettivamente 10 e 5 euro), tutti gli altri gratuiti. "Il festival chiuderà in bellezza a Tolentino – hanno concluso gli organizzatori –, in una serata in cui saranno premiati anche i finalisti del concorso fotografico".