Otto film per capire le "Relazioni pericolose"

Otto pellicole d’autore per la nuova rassegna cinematografica dei Teatri di Sanseverino in collaborazione col cinema San Paolo legate da un unico fil rouge: le “Relazioni pericolose“, tema scelto dalla direzione artistica dei teatri settempedani di Francesco Rapaccioni.

Sul grande schermo, giovedì 9 e venerdì 10 novembre, “Io Capitano“, per la regìa di Matteo Garrone con Seydou Sarr, film vincitore del Leone d’Argento per la regìa e del Premio Mastroianni per il miglior attore al Festival del Cinema di Venezia 2023. Giovedì 16 e venerdì 17 novembre, invece, viene presentato il film vincitore di ben sei Nastri d’Argento “Rapito“ con Enea Sala, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi e Paolo Pierobon per la regìa di Marco Bellocchio. Mercoledì 22 e venerdì 24 novembre in cartellone arriva “Mia“ con Greta Gasbarri, Edoardo Leo e Miela Mancini per la regìa di Ivano De Matteo mentre giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre sarà la volta de “Il sapore della felicità“ con Gerard Depardieu, Sandreine Bonnaire, Kyozo Nagatsuka per la regìa di Slony Sow. Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre c’è invece “Comandante“ con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh per la regìa di Edoardo De Angelis, giovedì 14 e venerdì 15 dicembre “Nata per te“ con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbara Bobulova per la regìa di Fabio Mollo. Mercoledì 20 dicembre e venerdì 22 dicembre verrà presentato “Oppenheimer“ con Matt Damon, Robert Downey jr, Emily Blunt per la regìa di Christopher Nolan. Chiude la rassegna, giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, il film “Anatomia di una caduta“ con Sandra Huller, Samuel Theis, Jehnny Beth per la regìa di Justine Triet.