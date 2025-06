Otto giorni tra i borghi

Venerdì Ripe San Ginesio ospita l’anteprima della decima edizione di Borgofuturo, festival biennale della sostenibilità a misura di borgo. L’evento segna l’avvio del programma 2025. Alle 18.30, in piazza Vittorio Emanuele II, presentazione della guida "Nonturismo – Val di Fiastra. Deviazioni inedite raccontate dagli abitanti", edita da Ediciclo; ideata e curata da Sineglossa, con la curatela letteraria dello scrittore Wu Ming 2, il progetto ha coinvolto abitanti, associazioni e ricercatori in un lavoro corale di scrittura, esplorazione e illustrazione. Le immagini del volume sono affidate alla mano dell’illustratrice Claudia Palmarucci, vincitrice del Bologna Ragazzi Award 2020 e del Premio Andersen 2023. Alle 21.15 l’Arena La Cava ospiterà Any Other, progetto artistico di Adele Altro, tra le voci più originali della scena indipendente italiana. A seguire, alle 22.30, sarà la volta del cantautore svedese Daniel Norgren, noto per la colonna sonora del film "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, vincitore di quattro David di Donatello, tra cui quello per il miglior film. All’interno del suo lungo tour europeo, quella di Ripe San Ginesio è l’unica data nelle Marche. La serata si concluderà con il dj set di Matteo Stella. "Una delle missioni che portiamo avanti è costruire occasioni di ascolti e visioni inedite - dice Damiano Giacomelli, ideatore e co-direttore artistico del festival insieme a David Giacomelli -. La presenza di un ospite internazionale come Norgren ne è esempio ideale". L’anteprima apre il cammino verso il festival vero e proprio, che si svolgerà dal 29 giugno al 6 luglio nei borghi di Colmurano, Sant’Angelo in Pontano, Loro Piceno e Ripe San Ginesio. "Otto giornate consecutive di incontri, spettacoli e percorsi formativi, pensati per esplorare -a dieci anni dalla prima edizione- il significato attuale di tre parole chiave che accompagnano da sempre il festival: borghi, sostenibilità, futuro", spiegano i promotori. Il programma si apre domenica 29 giugno a Colmurano, con una giornata tra musica, letture e incontri al Monte "de’ lu Seru". Dal 30 giugno al 3 luglio si prosegue a Sant’Angelo in Pontano con il Borgofuturo Social Camp, percorso di formazione residenziale tra workshop, talk e attività didattiche, che si concluderà con una serata musicale aperta al pubblico. Venerdì 4 luglio il festival animerà le vie di Loro Piceno con concerti, performance e una cena al buio. Il fine settimana conclusivo, sabato 5 e domenica 6 luglio, riporterà il cuore del festival a Ripe San Ginesio.