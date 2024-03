Otto incontri dedicati ai ragazzi e alle dipendenze

Sono stati pubblicati tutti gli appuntamenti del progetto E-care, promosso dal Dipartimento Dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata, realizzato con il finanziamento della Regione Marche e con il patrocinio del Comune di Matelica, oltre alla gestione da parte delle cooperative sociali Pars, Berta ‘80 e Cooss Marche onlus scpa con l’associazione Glatad onlus.

Obiettivo principale è la prevenzione delle dipendenze nei confronti dei giovani tra i 12 e i 19 anni con un viaggio attraverso le emozioni, le proprie competenze e life skills, stimolando una maggiore conoscenza di sé. Il progetto, completamente gratuito per i ragazzi, si declinerà in tre cicli di tre incontri ciascuno con inizio oggi alle 17 a Palazzo dei Filippini in via Oberdan.

Tutti gli appuntamenti si terranno in questa sede dalle 17 alle 19 in collaborazione con il Centro di aggregazione giovanile già attivo, per coinvolgerne i ragazzi iscritti. Le date in programma sono tutte di martedì: il 26 marzo, il 9 aprile, il 16 aprile, il 23 aprile, il 7 maggio, il 14 maggio, il 21 maggio ed il 28 maggio.

m. p.