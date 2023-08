Otto lezioni sul primo soccorso con la Croce Gialla: si parte a settembre

Al via con l’inizio di settembre il nuovo corso di formazione al primo soccorso promosso dalla Croce Gialla di Recanati rivolto agli aspiranti volontari e ai soccorritori del 112. Con otto lezioni tenute da esperti si tratterà il primo controllo e parametri vitali, l’approccio al trauma e strumenti per l’immobilizzazione, la conoscenza dell’ambulanza e del BLS-PBLS con relativo corso pratico. Per info e iscrizioni tel. 071.7574268 o 335.1591535.