Otto marzo contro la violenza. Il messaggio agli studenti:: "Non abbiate paura di parlare"

Il progetto "Guardami negli occhi" vuole combattere la violenza di genere e sensibilizzare i ragazzi a costruire relazioni sane. All’Ite Gentili si sono radunate le classi delle scuole superiori della città per la conclusione dell’iniziativa organizzata dal Comune e dall’ambito territoriale 15. L’assessore alla politiche sociali, Francesca D’Alessandro, ha coordinato la mattinata, alla quale hanno preso parte Camilla Ruffini, che ha cantato due brani scritti di suo pugno che raccontano l’essere donna. Presenti anche Patrizia Peroni, dirigente della polizia di stato, lo psicologo Adelio Bravi, l’operatrice del centro antiviolenza Chiara Marmorè, il vice presidente del consiglio comunale Maurizio Del Gobbo e il neodirigente dell’ambito territoriale Francesco Prioglio.

"I rapporti di coppia vanno costruiti all’insegna del rispetto e della reciprocità. Vogliamo lavorare sull’educazione sentimentale e affettiva dei giovani per prevenire la violenza sulle donne, insegnando che si può lavorare insieme alle istituzioni, cogliendo anche spunti dall’opera lirica. Sicuramente – aggiunge D’Alessandro –, andrebbe messa nel piano formativo l’educazione affettiva, competenza fondamentale per sapersi rapportare con l’altro, in ogni tipo di relazione".

Peroni ha illustrato il progetto della polizia "Questo non è amore", raccomandando di "uscire dai rapporti fin dai primi segnali di violenza. L’età dei protagonisti di questo tipo di episodi si è molto abbassata. Come polizia abbiamo prodotto anche una brochure per le donne in difficoltà. Parlare di questi fenomeni alle giovani generazioni è fondamantale. Non abbiate paura a raccontare".

Lo psicologo Adelio Bravi ha portato all’attenzione la controparte, spesso taciuta ma centrale, riguardo la violenza di genere, quella dell’uomo: "I femminicidi sono solo la punta dell’iceberg della violenza domestica. A spingere ad essere violenti è la paura. Se la donna afferma la propria identità, l’uomo percepisce una minaccia. Bisognerebbe educare al fallimento e all’errore, che sono condizioni naturali della vita. Uscire immediatamente delle situazioni di violenza è fondamentale".

Chiara Marmorè ha illustrato l’operato del centro antiviolenza, che vuole "prevenire gli episodi di violenza, dando ausilio in uno spazio accogliente, dove le donne non vengono giudicate". Francesco Prioglio ha poi evidenziato come "la libertà è il cuore delle relazioni". Al termine dell’incontro sono stati consegnati gadget a tutti gli studenti, e mostrati i cortometraggi realizzati per il progetto, chiuso nella giornata della festa della donna e pronto a ripetersi il prossimo anno.