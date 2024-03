Otto marzo dedicato a salute e prevenzione

Salute, prevenzione e benessere delle donne. In occasione della giornata internazionale della donna, il Comune di Civitanova, in particolare l’assessorato al welfare, e Ast di Macerata, in collaborazione con Atac- Farmacie comunali e Asp Paolo Ricci, hanno organizzato una serie di iniziative pensate per le donne civitanovesi di tutte le età. Questa è una delle novità: una particolare attenzione verso le bambine e le adolescenti.

Visite ginecologiche ed endocrinologiche gratuite e screening, ma anche un incontro con medici specialisti. Ieri la presentazione delle iniziative, alla presenza dell’assessore al welfare, Barbara Capponi, e alcuni dei professionisti che si sono messi a disposizione di tutte le donne. Erano presenti la dottoressa Valeria Corsi, direttrice sanitaria dell’Ast di Macerata, Filiberto Di Prospero, direttore Uoc Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Civitanova, la dottoressa Silvia Battistoni, la dottoressa Enrica Fabbrizi, e la dottoressa Alberta Mengascini, coordinatore dell’area riabilitativa dell’Asp Paolo Ricci dell’Asp Paolo Ricci. "L’amministrazione ha voluto coordinare tante realtà per un evento pensato per le donne, non solo adulte, ma anche bambine: salute, prevenzione e benessere a tutto tondo. Tutte le iniziative saranno gratuite", ha spiegato Capponi.

"Continuiamo con una iniziativa che si è fermata con il Covid – ha detto Corsi –, ma eventi come questi sono il segnale che la sanità non si ferma ed è espressione di professionisti sempre pronti a costruire qualcosa di nuovo. Quest’anno ci rivolgiamo anche alle bambine. La donna è sempre al centro dalla nostra attenzione, tutto l’anno. Lo dimostrano le attività che questi due reparti, Ostetricia e Ginecologia e Pediatria, prestano tutto l’anno con impegno e sacrificio. Cito, ad esempio, il servizio di partoanalgesia che sta dando delle risposte importanti". Domani sera, alle 21.15, nella sala consiliare incontro aperto "La salute viene mangiando. Ma cosa?".

Interverranno gli specialisti dell’ospedale di Civitanova dottor Di Prospero, dottoressa Fabbrizi, dottoressa Silvia Battistoni e la dottoressa Edy Virgili, che parlerà di nutrizione. Venerdì 8 all’ospedale di Civitanova attività di prevenzione gratuita con visite ginecologiche e visite endrocrinologiche, che dovranno essere prenotate, in età pediatrica e adolescenziale. Per prenotazioni 0733.823692. Presso tutte le farmacie comunali rilevazione della glicemia (a digiuno), dalle 8.30 alle 10.30, mentre presso l’Asp Paolo Ricci incontri per valutazione della postura e consulenza sulle corrette abitudini per evitare il mal di schiena. Per prenotazioni 0733.7836210.