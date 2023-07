Otto milioni contro il caporalato, il Comune è quinto per i fondi: Fiaschetti segnalò già la questione

Dopo il polverone alzato dal programma televisivo "Report" sui quasi otto milioni di fondi Pnrr concessi al Comune di Porto Recanati per la lotta al caporalato agricolo, ora il sindaco Andrea Michelini è corso ai ripari convocando oggi alle 18, a Palazzo Volpini, un’assemblea pubblica per spiegare l’intero iter svolto. Tuttavia la domanda sorge spontanea: il fenomeno del caporalato è mai esistito nella nostra zona? In effetti sì, stando alle cronache degli ultimi anni. Bisogna fare un passo indietro all’agosto del 2018: furono i carabinieri della Compagnia di Civitanova ad accusare di caporalato un’azienda agricola tra la campagna di Recanati e Montelupone, a San Firmano. In quel frangente furono denunciate due persone, perché dagli accertamenti era emerso che al lavoro sui campi di insalata avrebbero lavorato tredici persone (pakistani e africani). E questo per dodici ore filate invece che sei e mezza, pagati cinque euro e non dieci, senza protezioni, visite mediche e giorni di riposo. E alcuni di loro erano clandestini. Tornando al presente e scartabellando i documenti del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sulla assegnazione delle "risorse economiche superamento insediamenti abusivi dei braccianti agricoli", si apprende che Porto Recanati non è l’unica città tra nord e centro Italia ad aver ottenuto tali finanziamenti. Ci sono pure Albenga in Liguria (che ha dichiarato 250 stranieri), Castel del Piano in Toscana (112), Pescara in Abruzzo (60), Latina nel Lazio (183), Castelguglielmo e Rovigo in Veneto (50 e 10). Per ogni Comune, c’è una base di partenza da un milione di euro. E da qui si aggiungono cifre variabili: il "correttivo relativo all’anzianità degli insediamenti" e la "quota variabile al numero di presenze di cittadini stranieri". Ovvero 500mila euro, più altri 6.458.238,25 nel caso di Porto Recanati. Non solo: il Comune che ha ricevuto più fondi è Manfredonia (53.665.905,98 euro con 4mila extracomunitari), secondo San Severo (27.832.952,99 euro e 2mila stranieri), seguiti da Ispica e Cerignola. Quinto Porto Recanati. Intanto, Michelini ha ribadito che il dato dei 500 braccianti agricoli stimati in città si riferisce al 2021, poco dopo il suo insediamento nel ruolo di sindaco, in risposta a un questionario dell’Anci. Ma già a gennaio di quest’anno ciò aveva generato polemiche, come quelle via social dell’ex assessore Attilio Fiaschetti, che aveva annunciato i dati ministeriali chiedendosi se "esistano braccianti agricoli in città". Domande a cui oggi il sindaco cercherà di dare risposte.

Giorgio Giannaccini