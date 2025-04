"Otto nuovi pini in corso Matteotti: cura per l’ambiente e il decoro"

L’amministrazione comunale è orgogliosa di annunciare l’inizio della piantumazione di otto nuovi pini domestici lungo corso Matteotti. Questo importante intervento segna un passo avanti nella valorizzazione del nostro territorio e nella cura del verde pubblico.

Lo ha reso noto ieri il sindaco Andrea Michelini, dopo che nelle scorse settimane la giunta aveva disposto l’abbattimento di oltre trenta pini situati tra il parco Europa e corso Matteotti, a Porto Recanati. In realtà, la rimozione degli alberi era stata contestata a più riprese dai gruppi di opposizione e anche da diversi cittadini, rimasti insoddisfatti da quella decisione a discapito degli alberi.

Ma adesso arrivano delle importanti novità sotto questo profilo. "Le vecchie piante erano state abbattute nei mesi scorsi perché malate e non più sicure – ha sottolineato il primo cittadino portorecanatese –. Dopo i recenti lavori di cippatura e potatura, si procede ora con la messa a dimora dei nuovi alberi, in linea con una visione attenta all’ambiente e al decoro urbano. In passato, quando gli alberi venivano rimossi per motivi di sicurezza, non venivano più sostituiti. Alcuni erano caduti anche in seguito ai lavori di livellamento del piano stradale effettuati lungo il corso".

Per questo, riprende il sindaco Michelini, "l’amministrazione comunale ha scelto di ricostituire i filari, restituendo a corso Matteotti la sua storica vocazione: un viale rigoglioso, ombreggiato ed esteticamente armonioso. Si tratta di un segnale concreto dell’impegno dell’amministrazione per il benessere dei cittadini e la valorizzazione degli spazi pubblici".