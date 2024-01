Otto poltrone a oncologia: "Dal dolore alla speranza"

"La giornata del dono". Così il sindaco di San Severino ha definito la giornata di ieri. Nella mattinata sono state infatti consegnate le otto poltrone per le cure oncologiche che sono state acquistate grazie ai fondi raccolti dal comitato per la difesa dell’ospedale e dalla Fondazione L’Anello della Vita, presiedute da Marco Massei, con una cena di beneficenza a cui aveva risposto coralmente la città di San Severino e non solo. Tutto è partito da una esigenza espressa da primario di oncologia, il dottore Luca Faloppi e, dato che l’Ast non avrebbe potuto sostenere la spesa in tempi brevi (circa 25mila euro), sono intervenute le associazioni di volontariato. Alla consegna delle poltrone hanno preso parte il direttore generale di Ast, Marco Ricci, il direttore sanitario di Ast Macerata, Daniela Corsi, il sindaco, Rosa Piermattei e il presidente Marco Massei. "Crediamo tantissimo nel volontariato e nelle associazioni - ha affermato Ricci - e auspichiamo che questa collaborazione tra pubblico e privato continui e venga estesa a tutto il territorio". La direttrice Corsi ha ricordato l’importanza del presidio settempedano che, durante la pandemia, ha accolto anche i pazienti affetti da Covid, e che racchiude diverse eccellenze come l’oncologia, l’hospice e l’oculistica. Anche lei ha sottolineato come la "sinergia tra associazioni di volontariato e l’azienda ci permette di raggiungere ottimi risultati". Da parte del primo cittadino l’auspicio, rivolto al direttore Ricci, che "l’azienda voglia mantenere le eccellenze che abbiamo e sostituisca i macchinari obsoleti. Non chiediamo grandi cose. Oggi è la giornata del dono, quando la vita colpisce con un dolore forte come può essere la malattia oncologica, c’è bisogno di speranza e di luce e il dono di oggi rappresenta proprio questo". Il presidente Marco Massei ha espresso tutta la sua riconoscenza verso le persone, le associazioni, istituzioni e aziende che hanno contribuito donando quel che potevano. "Abbiamo avuto la donazione di un privato di 800 euro. Questa persona non mi conosceva ed è stato quindi un attestato di grande stima, specie in questo momento in cui la beneficienza spesso è al centro delle cronache. La difesa del nostro ospedale non è stata mai campanilistica ma una riconoscenza verso il personale che opera con grande professionalità".