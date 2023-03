Otto stazioni di ricarica elettrica

Un’area pubblica è stata destinata al sostegno della mobilità. Lo spazio, facilmente accessibile, è situato nella zona San Carlo, sottostante ai Viali Valentini, quindi nelle adiacenze del centro storico. E il comune di Cingoli, aderendo a un bando della Regione, con l’approvazione dello specifico progetto-mobilità sostenibile ha ottenuto la somma di 114.000 euro. Sono in corso i lavori (nella foto) per l’esecuzione di quanto previsto nello spazio finora utilizzato soltanto come area di sosta e con superficie irregolare: un recupero e una riqualificazione attuando il miglioramento dell’illuminazione, l’installazione di un’adeguata pavimentazione, destinando una parte a parcheggio, ma soprattutto suddividendo la disponibilità della superficie per dotarla di otto postazioni per la ricarica di auto e biciclette elettriche. Due saranno le colonnine fruibili per le auto, otto quelle destinate alle biciclette. Il Comune ha già previsto, previo accordo con un’azienda privata e senza spese, la collocazione di tre postazioni, rispettivamente nella frazione Grottaccia e, nel capoluogo, in Via Invalidi del lavoro e nel quartiere San Giuseppe.

Gianfilippo Centanni