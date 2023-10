Ottobre rosa: camminata e incontro

Torna l’Ottobre Rosa a Mogliano, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con due appuntamenti promossi da Runner’s Club Mogliano in collaborazione con il Comune e l’Us Acli. Domenica camminata di 7 chilometri per i colli moglianesi; la partenza è alle 9 (iscrizioni dalle 8.30 in piazzale Diaz). Alle 11.30 inaugurazione della Panchina Rosa al parco comunale. Invece lunedì, alle 21.30 all’auditorium San Nicolò, si terrà l’incontro "Àmati" su prevenzione, alimentazione e attività fisica.