Ottobre terribile per la Rata. E c’è da tornare sul mercato

A Teramo senza Pablo Lucero e Giosuè Marchegiani: i due difensori sono infortunati e salteranno la sfida contro gli abruzzesi, mentre gli attaccanti Mamadou Alfred Konè, che ha già firmato la rescissione, e Cristiano Marsilii, che a breve farà lo stesso, non fanno più parte del progetto Maceratese. In altre parole la società dovrà tornare sul mercato per completare la rosa: servono un attaccante e forse anche un difensore, qualora l’assenza di Marchegiani dovesse prolungarsi. Il giovane difensore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per valutare l’infortunio alla spalla e conoscere i tempi certi del recupero. Intanto si sta cercando un attaccante centrale, un’assenza che si era evidenziata sin dalle prime battute in una rosa ricca di esterni e mezzepunte. Ma adesso a tenere banco è la partita a Teramo dove i biancorossi cercano di dare continuità ai risultati positivi centrati a Sora e in casa con la Sammaurese che hanno portato serenità nell’ambiente biancorosso dopo un avvio in salita. La sensazione è che Leonardo Mastrippolito e Jacopo Morganti siano i difensori centrali con Denny Ciattaglia e Federico Perini sulle corsie. Di contro c’è il Teramo con tutta la rosa a disposizione del tecnico Marco Pomante, ammesso a Coverciano al corso da allenatore Uefa A. Nel capoluogo abruzzese c’è entusiasmo come dimostrano i 1.003 abbonati. L’obiettivo in casa biancorossa è duplice: allungare il passo e dare continuità alle prestazioni in cui la squadra non ha accusato cali di concentrazione. La gara a Teramo nasconde più di un’insidia per il valore degli avversari che molti addetti ai lavori indicano tra le favorite per la vittoria finale, ma lo stesso discorso si poteva fare quando la squadra di Possanzini ha fatto visita all’Ostiamare: in casa dell’attuale capolista i biancorossi hanno offerto una bella prestazione in cui per il bel gioco hanno ricevuto i complimenti degli avversari che però si sono assicurati l’intera posta in palio sfruttando una disattenzione. Fino a ieri erano stati venduti 200 biglietti a Macerata e ciò è un altro segnale dell’entusiasmo in città che deve essere alimentato. La partita a Teramo inaugura un mese terribile per la formazione di Possanzini che dovrà vedersela con L’Aquila, Notaresco e Ancona, cioè contro formazioni d’alta classifica e che hanno i requisiti per un campionato di vertice. I biancorossi sono così attesi da una serie di esami in cui è richiesto un ulteriore salto di qualità.