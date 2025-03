Ottocento figuranti in piazza, domani in scena l’ultimo atto

Un inizio con il botto per il Carnevale di Tolentino, cominciato sabato con il sold out per il Carnival Circus, e proseguito alla grande ieri pomeriggio in piazza della Libertà, nonostante il meteo incerto. Hanno sfilato undici gruppi con quasi 800 figuranti che hanno regalato uno spettacolo variopinto e divertente. Hanno partecipato: la scuola d’infanzia Lucatelli - Don Bosco con quasi 400 figuranti che hanno presentato "Tolentino Città delle bambine e dei bambini"; Comitato Repubblica – Benadduci con "Tolentinapoli" il gioco del Monopoli dedicato alla Città di Tolentino; contrada Ributino con il gruppo "Happy Days In Ributino" ispirato al celebre serial televisivo; Quartiere Buozzi – Vaglie e Commercianti con "Van Gogh e i suoi girasoli. L’Arte ci salverà"; Gruppo Festeggiamenti Le Grazie con "Ritorno dalle Olimpiadi"; Comitato Contrada San Giuseppe con il gruppo "Vattene a pesca" con le tradizioni di Tolentino; Foro Boario con "Harry Potter e il quartiere dei segreti"; Quartiere Vittorio Veneto con le maschere ispirate a "Los Locos"; Divina Pastora con un gruppo che proponeva il seguitissimo gioco televisivo "Affari Tuoi". Inoltre in piazza ha fatto bella figura di sé il monumentale pupazzo realizzato da Enzo Grassettini per la Pro Loco TCT. Al termine della manifestazione attestato ricordo per tutti e premi assegnati dalla giuria: gruppo più numero scuola infanzia Lucatelli Don Bosco; gruppo più originale Quartiere Buozzi – Vaglie; gruppo più inclusivo Quartiere Foro Boario che ha ospitato i ragazzi di ProssimaMente; gruppo terzo classificato la Divina Pastora, secondo classificato contrada San Giuseppe, primo classificato e vincitore del carnevale tolentinate 2025 Gruppo Festeggiamenti Le Grazie. Ora si attende il gran finale del Carnevale, in programma domani dalle 15 al Carnival Tenda, in zona Sticchi. Ingresso libero e aperto a tutti.