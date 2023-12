Ottocento "no" all’accorpamento del ’Cingolani’

Oltre 800 firme consegnate in Regione per dire "no" all’accorpamento dell’istituto comprensivo ’Cingolani’ di Montecassiano con quello di Appignano. Il sindaco Leonardo Catena, infatti, ha incontrato l’assessore regionale Chiara Biondi e la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, per chiedere il mantenimento dell’autonomia del Comprensivo o, proprio in ultima ipotesi, nel caso in cui l’accorpamento non si possa evitare, che almeno resti la dirigenza scolastica a Montecassiano. "Montecassiano è il Comune con più popolazione (6.800 circa) sia rispetto ad Appignano (4.100 circa) che a Montefano (3.200 circa) - spiega Catena -. Montecassiano ha da solo 610 studenti, mentre Appignano e Montefano insieme arrivano a circa 640. Non c’è ragione oggettiva per cui il nostro Comune sia privato della dirigenza se non per ragioni politiche".

E, proprio durante l’incontro, il sindaco ha consegnato le oltre 800 firme raccolte in pochi giorni. "Ringrazio tutti coloro che con la loro sottoscrizione hanno dato forza alla richiesta dell’amministrazione comunale - conclude Catena -. Ringrazio anche i rappresentanti del nostro istituto che, con i loro interventi fatti durante l’incontro in Regione, hanno rimarcato l’importanza del salvaguardare la scuola che non è solo un numero da accorpare o meno ma una comunità che fa formazione ed educazione. Il legame con il territorio è fondamentale per continuare ad avere un’ottima scuola come è quella di Montecassiano in ogni ordine e grado. La Provincia non ha mai palesato la possibilità che il nostro istituto scolastico venisse accorpato, non era scritto in nessun documento alla luce della popolazione studentesca del nostro istituto (superiore a 600), né la Regione ci ha contattati prima del 22 dicembre".

"La dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Donatella D’Amico, e l’assessore regionale Chiara Biondi - conclude il suo intervento il primo cittadino di Montecassiano - ci hanno confermato che le proposte di accorpamento che alcuni comuni hanno avanzato non hanno alcuna rilevanza amministrativa e che non avranno alcun peso nelle decisioni che la giunta regionale assumerà. Per cui la giunta regionale deciderà in queste ore se accorpare o meno l’istituto ’Cingolani ’ di Montecassiano con quello di Appignano e se spostare la dirigenza del Comprensivo ad Appignano".