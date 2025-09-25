Ottomila firme contro le pale eoliche: "A rischio la bellezza del territorio"

"Abbiamo raccolto quasi ottomila firme per fermare la costruzione di pale eoliche sul nostro Appennino. Siamo per le energie rinnovabili, ma questi progetti possono pregiudicare la bellezza del nostro territorio". "Tess" è un gruppo di comitati per la transizione energetica senza speculazione, che ieri alla biblioteca Mozzi Borgetti ha presentato, con Renato Campetella, Simone Vitaletti e Andrea Astracedi, i risultati della petizione da presentare alla prossima amministrazione regionale. "Cerchiamo di impedire la realizzazione delle pale, che sarebbero alte 200 metri e pregiudicherebbero l’integrità del paesaggio dell’Appennino umbro-marchigiano (nel Maceratese sono interessati territori nei comuni di Caldarola, Gagliole, Montecassiano e Serravalle, ndr). Il futuro dei territori deve essere deciso dai cittadini. Vanno messi a punto progetti energetici sostenibili, ma rapportandoli alle caratteristiche dei paesaggi, specie in una terra già ferita dal terremoto, che verrebbe compromessa anche da un punto di vista idrogeologico. I progetti presentati, spesso copia e incolla, inseguono le risorse Pnrr senza migliorare le condizioni dei territori", spiega Campetella, rappresentante dell’associazione per l’ambiente, la cultura e le emergenze, che collabora con tanti comitati e gruppi informali attivati per impedire certi progetti speculativi.

Le pale eoliche previste dai progetti sarebbero duecento, e contro la loro installazione in provincia si sono mossi comitati e associazioni: Aiace Italia con i nuclei di Belforte e Macerata, Lac Macerata, Nessuno tocchi l’Appennino nell’Alto Maceratese, No maxi eolico Caldarola. Simone Vitaletti, per il comitato territoriale di Sassoferrato e Fabriano, nell’anconetano, ha raccontato che "queste realtà, che hanno ormai forma nazionale con 110 comitati e associazioni per la difesa delle aree verdi, auspicano che l’energia rinnovabile si concili con i paesaggi che ci rendono unici al mondo. Un patrimonio inestimabile, che non è in vendita. Tra novembre scorso e febbraio abbiamo presentato la nostra proposta per la transizione energetica a zero consumo di suolo. È fondata su scienza indipendente e sui rapporti dell’Ispra, l’istituto per la protezione e la ricerca ambientale". Astracedi, dello stesso comitato, parla di "speculazione che non risolve i problemi energetici. La petizione sensibilizza la politica, anche dei sindaci, affinché si riveda l’impianto normativo a livello europeo. Il nostro paese rischia di essere sfigurato e il suo ambiente compromesso". Tra i politici che hanno sostenuto la battaglia, per il maceratese ci sono i candidati presidente Matteo Ricci e Beatrice Marinelli, e i candidati consiglieri Ballatori, Ciuffetti, Mancini, Pontoni, Saccani Vezzani, Trapeli, Cherubini, Bianchini, Maccari, Carancini, Catena, Marinelli, Bisonni e Meconi. L’esperienza di "Tess" è partita dalla Toscana, dove le problematiche che riguardalo l’eolico sono pervasive. "Per noi è importante anche limitare il fotovoltaico sui campi – ha aggiunto Campetella –, il piano energetico che la giunta regionale uscente ha già deliberato va rielaborato".