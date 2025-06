Over 65 a Pineto con Comune e Ircr

Concluso il soggiorno marino a Pineto per gli over 65, organizzato da Ircr e Comune. I partecipanti hanno espresso grande soddisfazione per l’esperienza vissuta, ringraziando gli organizzatori per la cura e l’attenzione ricevute. A sottolinearlo è il presidente di Ircr Macerata, Amedeo Gravina: "È per noi motivo di orgoglio sapere di aver contribuito a regalare a queste persone giornate serene, fatte di compagnia, sorrisi e nuove amicizie. Il nostro impegno è quello di continuare a lavorare per proporre opportunità di qualità che sappiano rispondere concretamente ai bisogni dei nostri concittadini più anziani". "È nostro dovere continuare a costruire proposte inclusive e attente ai bisogni di una fascia di popolazione che rappresenta una parte importante della nostra comunità. Le parole di affetto e riconoscenza che abbiamo ricevuto al rientro sono la testimonianza più bella del valore di iniziative come questa", ha sottolineato l’assessore Francesca D’Alessandro.