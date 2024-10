Overtime ai nastri di partenza: "Un festival di livello nazionale, prima serata con Sofia Raffaeli"

L’Overtime Festival, rassegna del giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva, inizia oggi a Macerata e si concluderà domenica 13 ottobre. "L’idea nasce quasi vent’anni fa, da un gruppo di amici che studiava all’Università di Perugia – racconta Michele Spagnuolo, presidente della Pìndaro Sports&Events, associazione culturale organizzatrice della manifestazione –. Eravamo tutti amanti dello sport ed organizzavamo eventi in giro per l’Italia sempre legati al suo connubio con la cultura. Poi nel 2009 è stata costituita l’associazione culturale Pìndaro con l’obiettivo di dare vita ad appuntamenti. Abbiamo così deciso di raccogliere tutto quello che già facevamo all’interno di un contenitore unico come l’Overtime Festival. Il format è da sempre quello di raccontare lo sport a 360 gradi. Ogni anno cerchiamo poi di aggiungere qualcosa". Il tema centrale di questa 14esima edizione è tutto ciò che fa rumore in ambito sportivo. "All’inizio era complicato gestire con budget molto ridotto inviti a personaggi dello spettacolo e dello sport – spiega Spagnuolo –. Adesso fortunatamente, dopo quattordici edizioni, abbiamo ormai una credibilità nazionale". Sebbene per l’appunto l’Overtime Festival negli anni sia divenuto un evento a carattere nazionale con illustri protagonisti, per Michele Spagnuolo è importantissimo il radicamento al territorio di Macerata e alle Marche: "Difficile dire chi sarà la chicca di questa edizione del festival, perché io sono legato a ogni singolo ospite, per legame territoriale però siamo molto felici che anche in questa edizione riusciamo ad inaugurare ufficialmente l’evento con degli sportivi della nostra regione. Dopo aver avuto con noi Gianmarco Tamberi, Roberto Mancini, Michele Scarponi e tanti altri, quest’anno abbiamo delle atlete marchigiane, le ragazze della ginnastica ritmica Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri".

Un cartellone ricchissimo quello che porterà tanti appassionati e sportivi a Macerata. Nella prima giornata per esempio, Lucia Blini, giornalista di SportMediaset, intervisterà alle 17 agli Antichi Forni Marco Pedoja, l’allenatore di nuoto conosciuto per essere tecnico e mentore di Nicolò Martinenghi. Alle 18, sempre agli Antichi Forni, Davide De Zan, giornalista e conduttore televisivo, presenterà il suo libro "Pantani per sempre". Questa sera, alle 21 al teatro della Filarmonica, a inaugurare ufficialmente la manifestazione Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli, le due campionesse marchigiane di ginnastica ritmica, con l’allenatrice Claudia Mancinelli. Domani appuntamento alle 21 alla Filarmonica con Gianni Rivera. Venerdì alle 9 appuntamento all’Agraria con Nevio Scala, l’allenatore che fece grande il Parma. Presenti anche personalità arbitrali del calcio italiano come Gianpaolo Calvarese (alle 11 all’Ite), testimone del progetto "Allenarsi per il futuro", Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B e Katia Senesi, del Comitato Nazionale Aia (alle 18.45 alla Filarmonica). Sempre venerdì, alle 21 al Lauro Rossi, il trio Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola. Sabato Filippo Galli, bandiera del Milan, presenterà "Il mio calcio eretico" (piazza Battisti alle 17). In seguito l’ex attaccante della Juve Michele Padovano tratterà la vicenda giudiziaria in cui si è trovato invischiato (piazza Battisti alle 17.45); l’ex portiere Sebastien Frey, in anteprima nazionale presenterà "Istinto Puro", scritto con il giornalista Federico Calabrese (piazza Battisti alle 19.15). Domenica sera in scena "Rumore", ospite dell’incontro Pierluigi Pardo, intervistato da Riccardo Milletti, giornalista Rai (alle 18 alla Filarmonica).