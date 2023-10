Overtime: Aldo Serena: "I miei colpi di testa"

"Non ho mai baciato la maglia ma quelle indossate le sento sulla pelle e per loro ho dato tutto: non c’era passato o futuro, ma solo presente". Alle 19 di oggi Aldo Serena è ospite di Overtime Festival e in piazza Cesare Battisti ripercorrerà la carriera che lo ha visto protagonista con Inter, Milan, Juve e Torino. Sarà presentato il libro "I miei colpi di testa" in cui l’ex attaccante si racconta, oggi Serena e il giornalista Franco Vanni sono a Macerata in un incontro moderato da Nicola Calzaretta. "Io – aggiunge l’ex bomber – non avrei mai cambiato squadra, ma ero di proprietà dell’Inter che mi dava a una società e mi riprendeva e poi mi cedeva di nuovo".

Serena, i tifosi come hanno accettato i suoi passaggi da Inter a Milan, e dal Torino alla Juve?

"Non ho mai avuto problemi, se non quando dal Toro sono passato alla Juve. Quell’anno l’Inter voleva Tardelli e la Juve aveva scelto me, sono passati anni ma ancora oggi i tifosi granata non lo hanno dimenticato".

Quali sono le caratteristiche che rendono unici i derby di Torino e Milano?

"Milano è una città proiettata al futuro, San Siro è uno degli stadi più belli al mondo per giocarci e per gli spettatori perché si vede bene ovunqe. C’è un continuo scambio di emozioni tra campo e spalti. Torino è una città che guarda al passato: è fortissimo il ricordo del grande Toro e in casa bianconera dei tempi di Parola. Ricordo il grande richiamo alla tradizione e quei derby erano molto intensi, aggressivi e battaglieri".

Qual è il derby indimenticabile?

"Il primo a 21 anni con l’Inter. Di solito all’esordio ho sempre fatto gol, ma quella volta mi è stato negato da un intervento strepitoso di Piotti, che si è superato sulla mia conclusione su assist di Prohaska".

In 320 pagine è racchiusa la sua carriera di calciatore, è rimasto fuori un episodio che avrebbe voluto inserire?

"L’idea è stata di mettere su carta le emozioni ed esperienze di un ragazzo di provincia che non avrebbe mai pensato di condurre una vita così bella ed entusiasmante".

Qual è stato il compagno d’attacco con il quale si è instaurato il miglior feeling?

"Ramon Diaz, eravamo due giocatori altruisti e dalle caratteristiche differenti che si integravano alla perfezione. Poi c’è stato un giocatore speciale, mi riferisco a Platini il quale sapeva fare tutto, intelligente, eccentrico e capace di servizi millimetrici a 50 metri".

Come si fa a restare tranquilli quando si passa dai mille spettatori di Montebelluna agli ottantamila di San Siro?

"Non è stato facile. Avevo 18 anni quando ho esordito ed ero molto emotivo, quando sono salito in campo ho sentito un urlo dall’altra parte della rete con il nome che mi era stato dato dai compagni, li ho individuati, erano le persone con le quali lavoravo nell’azienda di famiglia. Averli visti mi ha dato una forza enorme".

E li ha ripagati?

"Sì, facendo gol alla Lazio".

Lorenzo Monachesi