Overtime, il giorno di Monica Bertini: "Giornalismo sportivo, scelta di vita"

"All’inizio della stagione ero sicura che il Napoli avrebbe vinto il campionato, adesso do il 55% di possibilità ai partenopei e il 45% al Milan che ha l’enorme vantaggio di non giocare le Coppe". La previsione è firmata da Monica Bertini, noto volto televisivo di Pressing - Nel cuore dello sport, il programma di Canale 5 dove affianca Alberto Brandi nella conduzione. Oggi Bertini sarà alle 18.15 ospite di Overtime, il Festival nazionale del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo, e parlerà agli Antichi forni di "Il giornalismo sportivo: una scelta di vita" assieme alla collega Marta Elena Casanova.

Bertini, il giornalismo era il suo obiettivo, cosa ha di particolare quello sportivo che frequenta da tempo?

"Fin da piccolissima ho seguito le partite di calcio grazie a mio padre e a mio nonno, così il calcio è diventata una passione. Poi ho guardato tanta tv che è stata un po’ la mia baby sitter e già alle Medie dicevo di voler fare la giornalista. Alla fine ho unito le due passioni".

C’è invidia tra colleghe, anche di altre emittenti, che si occupano dello stesso argomento?

"Potrebbe anche esserci, io non sono invidiosa degli altri e nemmeno delle colleghe. Penso che molte possono essere una fonte di ispirazione, come magari potrei esserlo io per le nuove generazioni. Diverse aspiranti giornaliste mi chiedono consigli a come avvicinarsi a questo mondo".

Lei sente di dover dimostrare qualcosa perché oltre alla bellezza c’è di più?

"Non mi sono mai trovata in una situazione di dovere dimostrare qualcosa come donna, ma come professionista, tuttavia è un discorso che vale per tutti. Bisogna sapere stare sul pezzo, essere appassionati, capire la materia perché voglio essere riconosciuta come professionista".

Anche Pressing è un gioco di squadra: quali sono i ruoli degli ospiti?

"Si è creato un bel rapporto. C’è l’occhio critico di Sandro Sabatini, chi individua il dettaglio tecnico grazie all’esperienza acquista da calciatore e ne abbiamo di molto noti. Da tutti si impara qualcosa".

Lei ha iniziato con una televisione emiliana, poi Sportitalia, Sky Sport e ora Pressing: adesso è necessario che le giornaliste abbiano il procuratore?

"Alcune mie colleghe hanno l’agente, io al momento faccio tutto da sola. È un mondo in evoluzione".

A un certo momento ha trovato delle sue foto manipolate in siti sessisti ed è uscita allo scoperto: c’è chi le ha scritto che dal suo gesto e dalle sue parole ha trovato il coraggio di denunciare?

"C’è stato, e questo mi ha fatto enormemente piacere. Inizialmente non ho reso pubblico questo fatto perché poteva sembrare che volessi farmi pubblicità, però mi sono detta che sarebbe stata una grande vittoria se la mia denuncia e le mie parole avrebbero dato il coraggio a una donna di denunciare".

