Overtime, Pablo Trincia sul palco: "Ogni storia, una verità che ci tocca

"Ogni storia, anche la più dura, contiene una scintilla di verità che riguarda tutti noi". Quando Pablo Trincia pronuncia questa frase, la sua voce è decisa. Stasera alle 21 con Overtime, salirà sul palco del teatro Lauro Rossi con l’appuntamento "Girare il mondo per raccontare storie: una scelta di vita". Un appuntamento organizzato con l’Università di Camerino.

Trincia, quando ha capito che racconto e giornalismo investigativo sarebbero diventati parte della sua vita?

"A otto anni. Immaginavo una vita in viaggio tra parole e avventure. Poi, a vent’anni trovai in biblioteca “Stagione di sangue“ di Fergal Keane, sul genocidio in Rwanda. Mi folgorò. Raccontava di un giornalista che inseguiva la realtà dei fatti, capii che quella sarebbe stata la mia strada".

Ha attraversato contesti difficili, dalla cronaca nera ai reportage internazionali. Ha mai subito minacce?

"Una volta, dopo un servizio per Le Iene su un terreno conteso nel sud Italia. Per mesi ho avuto paura. Ma ho capito che dietro ai fatti ci sono sempre le persone".

Come nasce il suo rapporto con lo sport?

"Da sempre amo il basket. Mi appassionano le storie umane che ruotano intorno agli atleti. Anche nel caso di Denis Bergamini (ex calciatore del Cosenza morto nel 1989 in circostanze misteriose), che tratterò stasera (oggetto del podcast “Il cono d’ombra“ uscito su Sky), lo sport è lo sfondo, non il centro. Ma resta un mondo pieno di racconti potenti, di cadute e riscatti".

I casi li guarda più come tifoso, atleta od osservatore?

"Come osservatore. Mi ha colpito la vita dei compagni di Bergamini: poche distrazioni, tanta disciplina, rinunce e rigore. Mi ha attratto il luogo dove è morto: una piazzola sulla statale 106, un posto fuori dal tempo. È un simbolo, un cono d’ombra dove tutto si ferma e la verità si fa opaca".

Come si costruisce ancora empatia in un tempo così veloce?

"Con la lentezza. I miei lavori sono cotture a fuoco lento: bisogna dare tempo alla storia di respirare. L’empatia nasce dall’ascolto vero, dal rispetto per chi ti parla. Se il racconto è onesto, le persone ti seguono".

C’è un incontro che ha cambiato il suo modo di guardare le persone?

"A Praga, mentre giravo un servizio sulla metanfetamina un tossicodipendente mi chiese perché lo facessi. Risposi: “Per denunciare i rischi della droga“. E lui: “Sicuro che non lo fai per far sentire meglio chi ti ascolta“? Mi fece capire che chi racconta deve interrogarsi sempre sul perché lo fa".

C’è una storia sportiva che le piacerebbe raccontare?

"La parabola di Delonte West, ex Cavaliers passato dal successo alla vita in strada. Belle le storie di chi tocca il cielo e poi cade: raccontano la fragilità umana meglio di qualsiasi vittoria".

Lorenzo Pastuglia