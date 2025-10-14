Overtime tira le somme: "Oltre cinquemila presenze, pienone anche negli hotel"

Il solito successo, con uno sguardo al futuro, su una 16esima edizione che promette di stupire come sempre. Si è chiuso domenica sera il festival Overtime, dopo l’evento di piazza Vittorio Veneto con Pierluigi Pardo, e i numeri sono da applausi: cinquemila presenze nella cinque-giorni, accorse per assistere ai 110 ospiti che hanno animato piazze e teatri nel cuore di Macerata, rispetto ai 4.500 presenti dell’annata 2024. Un dato non scontato, considerando che venerdì non c’era l’evento post-cena al teatro Lauro Rossi, perché era in programma al teatro della Filarmonica una cena organizzata dal Panathlon Macerata con tesserati, giornalisti e alcune eccellenze sportive: da Ivan Capelli a Federico Buffa.

"Ciò vuol dire che molte più persone sono arrivate, popolando gli eventi del pomeriggio e dell’orario aperitivo, anche per gli appuntamenti su sport meno mainstream – esordisce Michele Spagnuolo, fondatore assieme al fratello Angelo del festival –. Non era scontato, soprattutto nei giorni infrasettimanali, con il lavoro di mezzo". Intanto si pensa già al futuro: il tema dell’edizione 2026 (dal 7 all’11 ottobre) sarà il ‘Desiderio’. Ovvero quello "che ci spinge a fare sempre meglio: il desiderio del risultato, di cominciare uno sport piuttosto che un altro". Rivolgendo lo sguardo alle passate ore, tanti ospiti arrivati nel capoluogo hanno affollato le strutture ricettive, considerando anche che erano in programma due anteprime nazionali come il podcast ‘1989 – Quando la boxe italiana era mondiale’ del giornalista Alberto Facchinetti (Il Fatto Quotidiano.it): "Da Palazzo Cortesi, agli hotel Lauri, Le Dimore, I Mecenati, Arcadia e I Colli – elenca Spagnuolo – abbiamo riempito tutto, soprattutto in centro". Gente arrivata anche "per l’evento degli ‘Aces International Video Awards’, con 15 delegazioni da fuori Italia, diverse anche dall’estero come Repubblica Ceca, Croazia, Francia e Slovenia. Persone che sono state 2-3 giorni a Macerata, che hanno vissuto e dato respiro internazionale alla città". Immancabili anche le collaborazioni con tre Università del territorio come Macerata, Camerino, Ancona, che ancora una volta "si sono rivelate partner importanti, portando gli studenti e stimolando la partecipazione". Grande successo anche per l’evento con il figlio di Bruno Pizzul, Fabio, presidente del comitato organizzatore della ‘Coppa Pizzul’, di scena sabato: "Non ci aspettavamo un seguito così numeroso - commenta –, era presente più della metà del comitato promotore, oltre a tantissimi giornalisti arrivati per questo tema".

Tra i momenti più apprezzati anche la mostra dedicata allo scultore filottranese Nazzareno Rocchetti, colonna del festival e scomparso a maggio scorso: "Abbiamo dedicato a lui l’edizione perché era un grande amico, sempre vicino al progetto. Una presenza costante". Intanto l’Overtime è in continua crescita sia per numeri sia per ambizione. Con un nuovo pubblico, tra sport, etica e scambio intellettuale, il festival metto al centro anche il vissuto cittadino. Il futuro intanto è più roseo che mai, da guardare con grande orgoglio.