Muccia (Macerata), 13 gennaio 2020 - "La Dea Fortuna" si è fermata in una casetta dei terremotati. Il regista turco Ferzan Ozpetek è passato a trovare i suoi amici a Muccia, sabato, e ha deciso di trascorrere la serata in una Sae a vedere il suo ultimo film, "La Dea Fortuna" appunto, che vede protagonisti Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, e l’ha fatto in compagnia del proprietario della struttura, Giancarlo Copponi, sfollato dal terremoto del 2016. Una proiezione molto speciale. "Sì, è venuto a vedere il film a casa mia – racconta Copponi –, è già la terza volta che organizziamo una serata qui, nella Sae. Conosco Ozpetek da più di trent’anni, l’ho incontrato a Roma e da allora siamo rimasti amici. Viene spesso a trovarci qui, di solito andiamo a passeggiare nei dintorni". L’altra sera, la proiezione per pochi intimi, nella casetta nell’area Sae di contrada Varano, vicino al cimitero. "Ferzan mi aveva promesso che sarebbe venuto qui con la versione estesa del nuovo film – prosegue Copponi –, così abbiamo trascorso una serata piacevole". Piacevole almeno fino a un certo punto. "Ferzan stava rovistando nella mia cineteca e ha trovato un film del 1969, ‘Antonio das Mortes’ – continua ironico Copponi –, una pellicola anarchica, interessante, ma un po’ noiosa, e poi la registrazione della Tosca di Puccini alla Scala di Milano. Per farla breve, siamo andati a dormire alle quattro del mattino". "Stavo pensando di trasformare la mia Sae in cinema Copponi", scherza ancora.



"Il film ‘La Dea Fortuna’ mi è piaciuto, sì, ma qualche critica al regista mi sono sentita di farla – sottolinea Copponi –. In ogni caso, lui ha senza dubbio una delle visioni più seria, più realistica che si possa avere sul mondo gay. Quelli che si vedono nel film sono episodi che accadono regolarmente nel mondo Lgbt. ’Le fate ignoranti’, per esempio, nacque da Ferzan, chiacchierando di storie vere". A proposito di storie vere. Tra le casette si tira avanti come si può, ma "tutto va male, qui – ammette Copponi –. La ricostruzione non si fa perché non c’è la volontà di farla, il piatto non è ricco per tutti". Nell’area Sae di contrada Varano a Muccia, Copponi abita accanto a diversi stranieri: ci sono dei polacchi, romeni e anche due famiglie senegalesi. "Sto meravigliosamente bene con loro – spiega – e non avrei potuto desiderare dei vicini migliori. Altro che la Dea Fortuna, sono loro la mia fortuna. Si può dire che i senegalesi sono stati e continuano a essere la mia famiglia qui. Ci sono due ragazzi, e a uno di loro, che ha 18 anni, insegno l’italiano, è come se fossero figli miei. Sul fronte ricostruzione non si muove nulla, ma almeno qui, tra terremotati, viviamo in armonia. Per quanto possibile".

