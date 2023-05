Pacchi alimentari ai bisognosi, consegne al palo

RECANATI

La povertà può attendere. Infatti anche se l’amministrazione comunale ha deciso di rinnovare anche per quest’anno il progetto del "social food", attivo dal 2016, la consegna dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose è ferma allo scorso marzo. Non è colpa della Croce Gialla, a cui è stato affidato l’appalto del servizio, ma delle lente procedure burocratiche. Il nuovo bando è stato pubblicato agli inizi di aprile con scadenza, per presentare le domande, il 29 dello stesso mese. Dopo di che i servizi sociali hanno esaminato le richieste pervenute al Comune per la compilazione della nuova graduatoria delle famiglie bisognose che sarà poi comunicata alla Croce Gialla che, a sua volta, si attiverà per la predisposizione e consegna dei pacchi alimentari. Nel frattempo, però, le famiglie, che sino a marzo scorso usufruivano di questo prezioso aiuto, si sono trovate per due mesi, aprile e maggio, senza ricevere nulla e avendo difficoltà a mettere insieme pranzo e cena per i propri cari. Si ricorda, infatti, che quanti si trovano in difficoltà economica possono ritirare pacchi mensili con alimenti a lunga scadenza e buoni per l’acquisto di carne o pesce che, a seconda del nucleo familiare, vanno dai 2 a 5 mensili. Un aiuto importante di cui l’anno scorso ad usufruirne sono state 220 famiglie, di cui 20 ucraine. Sino a pochi mesi fa la Croce Gialla distribuiva più di 600 chili di pasta, 400 di zucchero, 800 di farina e altrettanti litri di pomodoro. Sono numeri importanti come importante è l’impegno dell’amministrazione comunale che sostiene l’80% dei rifornimenti delle derrate alimentari, l’altro 20%i viene donato dal banco alimentare.

ast. t.