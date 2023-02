Pacchi alimentari alle famiglie, l’aiuto di Porto Recanati Solidale

Ancora in prima linea i volontari dell’associazione Porto Recanati Solidale e della Croce Rossa di Porto Potenza, che insieme hanno distribuito dei nuovi pacchi alimentari alle famiglie indigenti della zona. La consegna è stata effettuata nel parcheggio Nazario Sauro, a Porto Recanati. "Da diverso tempo ci occupiamo anche delle famiglie locali in difficoltà economiche – spiega il direttivo di Porto Recanati Solidale –. Su richiesta della Croce Rossa di Porto Recanati e su individuazione dei nuclei familiari e dei singoli che sono in condizioni più carenti da parte dei servizi sociali, abbiamo distribuito dei pacchi alimentari aggiuntivi, a quelli che di norma consegniamo alle famiglie seguite con costanza dal nostro gruppo. La sinergia con altre associazioni e con le amministrazioni la consideriamo da sempre una carta vincente; ora più che mai c’è bisogno di tenere alta l’attenzione su quanto accade nel nostro territorio. Purtroppo – osserva ancora l’associazione –, diverse famiglie stanno risentendo degli aumenti dei beni di prima necessità e anche questi piccoli aiuti diventano importanti. Continueremo a sviluppare progetti che possano dare quel ‘qualcosa in più’ nel tentativo di alleviare il peso delle difficoltà".