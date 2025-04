Pacchi alimentari, distribuzione extra per Pasqua

Anche per le festività pasquali l’associazione Porto Recanati Solidale, presieduta da Giampiero Cappetti, non starà con le mani in mano e metterà in piedi una distribuzione di pacchi alimentari per aiutare le famiglie indigenti della zona.

Per tale motivo il sodalizio portorecanatese, con l’aiuto del comitato di Porto Potenza della Croce Rossa, ha avviato nella giornata di ieri una raccolta di cibo e viveri che nei prossimi giorni saranno distribuiti ai più bisognosi. "In occasione della Pasqua abbiamo in programma una distribuzione extra di pacchi alimentari alle persone in difficoltà economiche – ha spiegato l’associazione Porto Recanati Solidale sulla sua pagina Facebook –. Per questo, in collaborazione con la Croce Rossa di Porto Potenza, abbiamo organizzato una raccolta alimentare che si è tenuta ieri al supermercato Sì con Te Market di viale Europa, in modo da aiutare e far vivere una festa più serena a chi è meno fortunato".

Ormai da diversi anni l’associazione Porto Recanati Solidale ha avviato una proficua collaborazione con la Croce Rossa, distribuendo pacchi alimentari alle famiglie più povere, soprattutto durante i periodi di festa che cadono a Natale e a Pasqua.