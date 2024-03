Pacchi alimentari per Pasqua in dono alle famiglie indigenti

Ancora dei pacchi alimentari sono stati donati alle famiglie indigenti della città, grazie all’immancabile impegno dell’associazione Porto Recanati Solidale, della Croce Rossa di Porto Potenza e del Comune rivierasco. L’occasione c’è stata sabato, nella sede del sodalizio portorecanatese, situato lungo il parcheggio Nazario Sauro. Oltre ai volontari, era presente pure l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini. Ed è stato un modo davvero speciale per fare anche gli auguri di una serena Pasqua.

"Abbiamo dato inizio a quelle che saranno le nostre iniziative umanitarie per la celebrazione della santa Pasqua – spiega Porto Recanati Solidale -. In collaborazione con la Croce Rossa e i Servizi sociali, abbiamo distribuito pacchi alimentari a singole persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà. In questo caso, abbiamo aggiunto ai pacchi un po’ di cose che faranno certamente la loro gioia nel giorno della festa. Un uovo di Pasqua, come una colomba, costituiscono il gesto in più che noi e chi ci aiuta con il suo prezioso supporto, abbiamo fatto come dono a queste persone".

Però, il loro impegno non si fermerà di certo qui. "Nei prossimi giorni informeremo la popolazione delle altre iniziative in programma – aggiunge Porto Recanati Solidale –, e ringraziamo i Servizi sociali che non mancano mai di darci il loro aiuto, la Croce Rossa Italiana, con la quale stiamo ormai collaborando da tempo, e Giacomo Manuali, titolare del ’Sì Con Te’ di viale Europa, presente come sempre e che ci ha donato diversi viveri e alimenti".

