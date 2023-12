Pacchi mensa, aiuti a 106 famiglie

Prorogato, fino a che non termineranno le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Recanati, il progetto del social food finalizzato alla distribuzione a chi ne ha bisogno di aiuti alimentari sotto forma di pacchi mensili contenenti generi vari di prima necessità e buoni per l’acquisto di carne e pesce. In questo anno sono state 106 le famiglie che hanno ricevuto questo benefit.

L’amministrazione ha stanziato la somma di 50.850 euro mettendola a disposizione dell’associazione di volontariato della Croce Gialla che collabora al progetto sin dal 2017. Il progetto è sponsorizzato anche dalla Fondazione "Ircer Assunta di Recanati", Fondazione "Banco Alimentare" e da supermercati e negozi di alimentari locali.