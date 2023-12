Pacchi pieni di marijuana, 28enne denunciato

di Lorena Cellini

Viaggiavano stoccati nei pacchi di un corriere cinquanta chili di marijuana intercettati dalla guardia di finanza della Compagnia di Civitanova, che ha denunciato un ventottenne di nazionalità italiana con l’accusa di traffico e spaccio di droga dopo aver seguito il percorso di consegna del plico fino a Porto Sant’Elpidio e aver sorpreso il giovane all’atto del ritiro. Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio e al consumo di droga, le fiamme gialle costiere hanno operato, insieme alla loro unità cinofila, con controlli esterni dei colli giacenti presso i magazzini dei corrieri espressi con sede nella provincia di Macerata, con l’obiettivo di individuare l’eventuale occultamento di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una di queste operazioni il fiuto di Edir, il cane antidroga, ha permesso di individuare quattro plichi che erano in attesa di essere consegnati al destinatario. Con l’autorizzazione del magistrato i pacchi sono stati aperti e Edir aveva ancora una volta fatto centro perché contenevano ben 49,5 chili di marijuana, che non è stata sequestrata subito. Gli inquirenti hanno infatti deciso di richiudere i pacchi e di far effettuare ugualmente la consegna, così da poter acquisire ulteriori elementi probatori necessari per l’esatta individuazione dei destinatario per far maturare l’elemento della flagranza del reato ai fini dell’accusa di traffico e spaccio delle sostanze illegali.

I finanzieri, in incognito e a distanza dal furgone per non destare sospetti, hanno seguito il corriere fino a Porto Sant’Elpidio, nel Fermano, e sono intervenuti nel momento del ritiro dei plichi da parte del destinatario, un ventottenne italiano. La droga è stata sequestrata e lui denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’accertamento delle responsabilità.

È questa una delle, ormai numerose, operazioni della Guardia di Finanza di Civitanova organizzate all’interno dei magazzini dei corrieri, utilizzati sempre più spesso come vettori per il trasporto di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio sul territorio. Tempo fa altre operazioni simili erano state compiute dalle fiamme gialle, sia ad aprile che durante l’estate, con sequestri sempre di chili di marijuana.