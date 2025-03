Paci nuovo presidente Avis: "Aumenteremo i donatori"

"Ho sempre creduto nel valore del volontariato e nella missione di Avis e ora voglio dare un contributo concreto alla mia comunità. Ho accettato l’incarico anche perché un mio familiare ha dovuto ricorrere a diverse trasfusioni di sangue. Vedere da vicino l’importanza di questo gesto di solidarietà mi ha dato ancora più determinazione nel voler promuovere e sostenere la cultura della donazione". È quanto afferma il neo presidente dell’Avis cittadina, Giuseppe Paci, che è stato eletto da alcune settimane una volta terminato il secondo mandato di Chiara Cesaretti. "Oggi – aggiunge Paci – è fondamentale far presente che la richiesta di sangue e di emoderivati è in costante crescita. Oltre alle emergenze sanitarie, come incidenti stradali o interventi chirurgici complessi, vi sono molte patologie croniche e oncologiche che richiedono trasfusioni regolari. Per questo è essenziale ampliare la platea di donatori e garantire una raccolta costante e programmata, così da far fronte alle necessità ospedaliere, evitando carenze che potrebbero mettere a rischio vite umane". Nello specifico del gruppo cittadino, sono stati fissati alcuni importanti obiettivi: "mi piacerebbe – spiega il neo presidente dei donatori - migliorare l’organizzazione, rendendo l’associazione ancora più efficiente e coinvolgente per i volontari. Inoltre, intendo rafforzare i rapporti con le istituzioni locali e con le altre associazioni del territorio per sviluppare iniziative condivise. La priorità di quest’anno è la celebrazione del settantesimo anniversario dell’Avis cittadina, una ricorrenza che vogliamo rendere memorabile con una campagna pubblicitaria mirata e una serie di appuntamenti dedicati ai donatori e alla cittadinanza".

Nel contempo si lavora sui progetti già avviati da diversi anni: il bando nati; il concorso "Paolo Ciarapica" e il "Bando diplomati. Inoltre, l’intenzione del neo presidente è quella creare alcuni gruppi di lavoro tematici all’interno dell’associazione. In particolare, ci sarà chi si occuperà di "gestione dei social, pubblicità, rapporti con i media, eventi e sensibilizzazione, gestione donatori e rapporti istituzionali. Oltre alle scuole superiori, vogliamo sensibilizzare anche nelle aziende". Nel nuovo consiglio direttivo sono stati eletti Benedetta Capozucca, Emanuela Cecarini, Chiara Cesaretti, Damiano Ciarapica, Vittoria De Carolis, Licia Marsili, Giacomina Mira, Mattia Montanari, Marco Muzi, Paola Parenti, Alessio Diego Ramovecchi e Gianni Strovegli.

Francesco Rossetti