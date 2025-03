Paci nuovo presidente Avis. L’associazione celebra i 70 anni

Giuseppe Paci è il nuovo presidente dell’Avis cittadina. L’investitura è arrivata lunedì, quando il direttivo lo ha eletto all’unanimità. Paci subentra a Chiara Cesaretti, che aveva esercitato la funzione per due mandati consecutivi e per regolamento era impossibilitata a svolgerne un terzo. Paci, 47 anni, milita in Avis da diversi anni facendo parte del precedente consiglio direttivo. Il suo mandato scadrà nel 2029. È in programma stasera, invece, un’altra riunione del consiglio nella quale ai 13 nuovi membri saranno attribuite le cariche sociali. Il gruppo comunale Avis di Civitanova conta 1.596 associati di cui 1.579 donatori attivi e 17 soci collaboratori. Nel corso del 2024, a Civitanova sono state effettuate 2767 donazioni, di cui 2.106 di sangue intero e 661 di plasmaferesi. Nel 2023, invece, vi erano state 3mila donazioni di cui 2.294 di sangue intero e 706 di plasma. Dal 2003 a oggi, il picco è stato raggiunto nel 2012, quando ci furono 3.181 donazioni, di cui 2.333 di sangue intero, 602 di plasma e 246 di altre aferesi. Quest’anno, l’associazione festeggerà i suoi 70 anni dalla nascita e per dicembre è prevista una grande festa con la comunità di Esine, con cui vi è uno storico gemellaggio. Avis Civitanova sarà protagonista anche domenica, in occasione della Stracivitanova, la manifestazione podistica a cura dell’Atletica Civitanova che si terrà tra il centro e il lungomare per tutta la mattinata. L’associazione ha infatti messo in palio dei premi per i vincitori. La sede dell’Avis si trova in via Mandela 6. È aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20 e il sabato dalle 9.30 alle 12.30. Info e contatti: 333 2143900 o 0733 813777. Francesco Rossetti