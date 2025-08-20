"Pacigliano rivuole la sua chiesa". Al festival l’appello dei residenti

Un luogo del cuore con ancora le ferite del terremoto. Risulta inagibile dal 2016 la chiesa di Santa Maria in Pacigliano, ma la contrada è sempre viva, come dimostrato nella terza edizione della festa curata dall’associazione ’Pacigliano Eventi’, che in quattro giorni ha ospitato centinaia di partecipanti.

Per la prima volta in scena è andato ’Live Music Festival’, concorso dedicato a cantanti e band emergenti, vinto dal gruppo ’Dreamension’ di Corridonia, mentre a luglio protagonista era stata la mostra ’Spes non confundit’, capace di trasformare il piazzale accanto alla chiesa in uno spazio espositivo a cielo aperto.

"La chiusura è stata un po’ un colpo al cuore – ha raccontato il presidente dell’associazione Gioele Giachè –. Con il sisma e la partenza di don Nazzareno Quintabà, Pacigliano è andata un po’ in confusione. Le messe sono state spostate nei locali del catechismo e non si sono celebrate più allo stesso orario; anche il catechismo non è stato più portato avanti. Nel giro di poco tempo ci siamo trovati dall’essere una comunità piena di momenti conviviali, ad esempio il pranzo di Sant’Antonio o la benedizione degli animali, a dover ricostruire. Come associazione, formata da tanti ragazzi, a piccoli passi abbiamo allestito questa festa estiva, oggi arrivata ad essere di quattro giorni. E’ un segnale che i paciglianesi ci sono".

La riapertura della chiesa e dei suoi locali, tra cui il museo di arte sacra, può permetterci di organizzare più eventi.

"La chiesa era molto viva, ecco perchè vorremo che torni ad essere il punto di riferimento della nostra collettività. Il desiderio è che i lavori possano partire il prima possibile".

L’attesa però pare infinita. "Aspettiamo la ristrutturazione post-sisma della chiesa e della canonica – ha aggiunto Rodolfo Salvatelli, residente della zona – dove c’è anche una raccolta di arte sacra contemporanea. L’iter inizialmente era seguito dall’architetto Franco Domizi, poi con la sua scomparsa i tempi si sono dilatati. La chiesa ha delle potenzialità, sarebbe perciò importante recuperare lo spazio interno, sia per le funzioni religiose che per altre iniziative".

Diego Pierluigi