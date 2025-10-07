Padel e tennis, in campo per l’Anffas col Rotary Matteo Ricci

Successo per il quinto "Torneo di padel e tennis" organizzato del Rotary Club Macerata Matteo Ricci Service a sostegno della Fondazione Anffas, che si è svolto al Centro Team Padel Torresi. Si sono registrate 92 iscrizioni per un totale di 84 giocatori. L’appuntamento sportivo, il cui service è stato interamente destinato a sostenere la Fondazione Anffas, presieduta da Marco Scarponi, è stato realizzato grazie alla sinergia tra l’organizzatore Rotary Club Macerata Matteo Ricci, il maestro Giovanni Torresi, la Fondazione Anffas e il contributo di Patrizia Magnante. Quest’anno il Club ha voluto coinvolgere anche l’Università di Macerata, offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a condizioni agevolate. Tra i partecipanti al torneo, due ospiti d’eccezione amici del mondo Anffas: l’attore e regista Antonio Pisu e Tiziana Foschi, attrice e componente de La Premiata Ditta. Presenti anche il consigliere nazionale della Fitp Emiliano Guzzo e il presidente della Fitp Marche Andrea Bolognesi Le competizioni hanno visto trionfare: per il padel maschile la coppia Bora-Aranci, per il padel misto la coppia Caldarelli-Migliorelli e per il tennis doppio la coppia Lalla-Mancini. Sono intervenuti il presidente del Coni Marche Fabio Luna, l’assessore Riccardo Sacchi e il Governor del Distretto 2090 del Rotary International Roberto Calai.