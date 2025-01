Padel, il Tar critica Comune e Soprintendenza

Il Tar dichiara decaduto il contenzioso sulla legittimità di due campi padel sul lungomare sud, perché nel frattempo sono state rimosse le pavimentazioni in cemento lasciate abusivamente in spiaggia, ma lancia pesanti critiche al Comune e alla Soprintendenza.

Il ricorso era stato proposto da Civitasvolta, assistita dall’avvocato Stefano Filippetti, contro Comune, Soprintendenza e ministero della cultura per contestare il silenzio sulla diffida presentata dall’associazione nell’agosto 2023, con cui invitava gli enti a disporre l’annullamento in autotutela della Scia in sanatoria per due superfici pavimentate scoperte di due campi padel alla concessone 5 bis, e ordinare la demolizione delle opere, poi rimosse dalle ruspe il 22 novembre (foto), sebbene da relazioni tecniche depositate in Comune risultasse che erano state spostate il 5 novembre.

Su queste discrepanze il Tar aveva disposto un’istruttoria per acquisire ulteriori elementi di prova e chiarire se le pedane in cemento erano state effettivamente rimosse o solo coperte e mascherate. Ieri emessa la sentenza che dichiara la cessazione del contendere.

"Il tribunale ha valutato il fatto che, soprattutto grazie all’azione portata avanti insieme a Civitasvolta di cui siamo soddisfatti, il cemento è stato nel frattempo rimosso e questo fa decadere la questione dell’assenza di autorizzazione paesaggistica e sanatoria edilizia" spiega l’avvocato Filippetti.

Il Tar però non si è espresso sugli accertamenti che aveva disposto per chiarire la regolarità dell’istruttoria, ma ha distribuito legnate a Comune e Sovrintendenza. "L’odierna controversia – scrivono i giudici – si sarebbe potuta evitare se entrambe le amministrazioni avessero fornito tempestivo e doveroso riscontro, cosa che è invece avvenuta solo con l’esercizio dei poteri sollecitatori e istruttori di questo tribunale. Non si può quindi sostenere che il Comune abbia agito correttamente e tempestivamente, come non si può sostenere che la Soprintendenza abbia avuto solo un ruolo marginale, essendo infatti stata contestata anche l’assenza di autorizzazione paesaggistica. Secondo il principio di soccombenza virtuale, le spese andrebbero quindi poste a carico di Comune e Soprintendenza ma, essendo la vicenda particolarmente complessa, il collegio ritiene che sussistano comunque giustificate ed eque ragioni per disporne la compensazione, ferma restando la ripetizione del contributo unificato".

Lorena Cellini