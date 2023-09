Padel rumoroso, il Comune sospende l’attività

di Giorgio Giannaccini

Troppo rumore provocato dalle palline, per questo il Comune ha sospeso l’attività del Porto Recanati Club Padel, che ha i suoi campi in zona Eurovillage. E’ quanto disposto da un’ordinanza del sindaco Andrea Michelini, emessa pochi giorni fa. In realtà, il tutto nasce dall’esposto che un residente del condominio (situato davanti all’impianto sportivo) ha inoltrato alla Procura. Tant’è che a luglio sono seguiti i rilievi dei tecnici dell’Arpam, i quali hanno evidenziato "che le emissioni acustiche eccedono il limite sia per il periodo diurno che per quello notturno", si legge nell’ordinanza. Per tale motivo, il sindaco Michelini ha così proceduto a "sospendere l’attività". Oltre a ciò, il primo cittadino ha ordinato ai gestori del Porto Recanati Club Padel "di predisporre e trasmettere al Comune, entro e non oltre 15 giorni, un piano di bonifica redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, che descrive dettagliatamente gli interventi finalizzati alla riduzione delle attività rumorose, avvertendo che comunque, entro 60 giorni, dovranno essere realizzati tutti gli interventi". E la notizia, ieri mattina, ha fatto il giro dei social network, e non sono mancati i commenti polemici da parte di alcuni cittadini. Tra questi, anche l’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi. "Sogno o son desta? Non c’è un limite neanche alla fantasia – ha detto lei –. Fare una ordinanza di interruzione di servizio mi sembra aver scelto la strada più semplice, e come al solito quella di non assumersi altre responsabilità. Sarebbe un grave errore privare la città di una struttura efficiente e tanto utilizzata". Ma sulla questione è voluto intervenire direttamente il sindaco Michelini: "E’ vero che la zona Eurovillage è stata risanata anche grazie al padel, e che le strutture sportive sono sempre ben gradite, tuttavia da sindaco non potevo fare altro, visto che ho ricevuto una diffida dall’Arpam e c’è poi una denuncia depositata in Procura. Ma ora starà ai gestori dell’impianto presentare le proprie osservazioni e trovare un accordo con i residenti del condominio per riaprire".