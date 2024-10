Padovani spegne le voci: "Penso solo alla partita"

È la gara del riscatto. Ancona-Civitanovese, anticipo della settima giornata in programma domani (alle 15) allo stadio Del Conero, è un derby che ha il sapore del passato, ma che si rinnova grazie alla tante aspettative di entrambe le piazze. I rossoblù di Alfonsi, chiamati a invertire la rotta dopo la quarta sconfitta stagionale, i biancorossi di Gadda, vogliosi di tre punti dopo il passo falso di Teramo. Riscatto che si ritrova a pieno titolo in Ettore Padovani, attaccante rossoblù ancora a secco di gol nel nuovo torneo e allo stesso tempo reduce da un’annata viziata da un brutto infortunio. Proprio il bomber classe 1989 ha parlato, ieri, mettendo la parola fine alle polemiche sull’episodio della non convocazione contro la Forsempronese. "Sono – premette Padovani – un giocatore della Civitanovese e basta. Si è trattato di un affaticamento muscolare e la decisione è stata di andare in tribuna. Adesso sto bene e penso solo alla prossima partita".

La punta ex Fano mostra idee chiare anche su come gestire il momento negativo. "Se ne esce compatti – afferma –. Il segreto è lavorare uniti in un ambiente sereno, perché ci sono tutte le possibilità e il tempo per riemerge. Sapevamo che la serie D avrebbe comportato un po’ di sofferenza, essendo il primo anno per noi. Le partite si possono perdere, ma non come è capitato nell’ultimo turno. Tuttavia si possono anche vincere. Già contro l’Ancona, almeno come approccio e cattiveria, dobbiamo mettere qualcosa in più". L’atteggiamento giusto passa per un giusto mix tra tattica e psicologia. "Dovremo – aggiunge Padovani – partire forti, senza chiuderci, ma pressando in fase offensiva. Servirà quella convinzione nei mezzi che ci sta mancando un po’. I dorici sono un’ottima squadra, non stanno facendo il campionato atteso, ma anche noi abbiamo grande voglia di rivalsa. Sarà una partita maschia, le squadre si affronteranno con agonismo e ricerca del risultato. Ancona è una bella piazza, in casa daranno tutto e poi hanno giocatori importanti come Martiniello". Per i tifosi ospiti obbligatoria la prevendita sul circuito "Ciaotickets" fino alle 10 di domani. I supporter civitanovesi non hanno gradito le decisioni dalla società dorica. "Riteniamo che non sia possibile – ha scritto il Club Rossoblù "Umberto Traini" – non mettere a disposizione degli ospiti i biglietti ridotti. Ciò significa che un bambino di 8 anni debba pagare come un adulto".