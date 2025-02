Padre Damiano da Cingoli, beatificazione ferma. Appello per proseguire con l’iter avviato

A che punto è la procedura, giacente nella sede vaticana, per il processo di beatificazione di Padre Damiano da Cingoli, il frate cappuccino "penitenziale e di preghiera" deceduto in fama di santità nell’infermeria provinciale del convento di Macerata il 22 agosto 1936? Ha favorito l’avvìo dell’iter padre Clemente Borri, cingolano, confratello di padre Damiano, premuroso nella sollecitazione dell’esame degli atti, morto anche lui a Macerata vent’anni fa. Padre Damiano nacque nella località Pianmartino di Villa Strada il 6 maggio 1875. Di famiglia modesta, adolescente, entrò nel convento dei Cappuccini di Cingoli. Fu ordinato sacerdote a Fermo il 4 giugno 1898. E’ ricordato per l’umiltà e per l’intensità del suo apostolato, dedicato particolarmente ad alleviare le condizioni di poveri, malati, carcerati. Riesumato dalla fossa a terra nel 1941, il corpo di Padre Damiano è stato rinvenuto incorrotto e tumulato nel loculo 1671 del cimitero di Macerata. Molte le persone devote che si raccolgono in preghiera davanti alla tomba, ottenendo conforto e grazie segnalate. Risulta che il procedimento, lungo e finalizzato alla beatificazione di Padre Damiano, era stato seguito a Roma da un postulatore che presso il tribunale competente, esaminati gli atti, sostiene la causa di beatificazione. Poi l’ecclesiastico è deceduto. Dunque, la prosecuzione del processo resterebbe ferma. Sarebbe opportuno avere riscontri sull’effettiva situazione della procedura.

Gianfilippo Centanni