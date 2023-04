Padre Damiano: "La chiusura del convento dei Cappuccini non ci sarà"

La chiusura del convento dei Cappuccini per ora è scongiurata. Il problema potrà riproporsi per il futuro ma questa è una situazione che riguarda non solo i frati ma anche tutte le comunità religiose, comprese le parrocchie. Lo conferma padre Damiano e rassicura quanti avevano espresso la preoccupazione che anche lo storico convento della città Alta potesse rientrare nel programma di chiusura. Nel convegno che si è tenuto in questi giorni in Umbria se ne è parlato ma, sottolinea, il programma posto all’ordine del giorno era molto più ampio e altri temi hanno avuto preminenza. Per esempio, i preparativi per la celebrazione del 500° anno della fondazione del nostro Ordine, che cade tra un paio di anni ed è nato proprio nelle Marche. Nella regione, numerosi sono i conventi. In provincia sono cinque: Macerata, Camerino, Recanati, San Severino e Civitanova.

Nessuno di questi è a rischio?

"No. Il fatto che siano troppi è reale e che il problema va posto è vero, ma speriamo che la chiusura non ci sia o che avvenga il più tardi possibile".

La preoccupazione dei fedeli, quindi, è infondata?

"Sì, oggi è infondata. Nel convento di Civitanova, peraltro, opera un importante Centro pastorale giovanile, è l’unico delle Marche ed è molto attivo".

Sono tanti i giovani?

"Dipende dal periodo. In genere sono i giovani dell’Agesci che vengono, vivono momenti di riflessione e si confrontano. Il luogo è accogliente, gli spazi non mancano e da noi tutti sono sempre i benvenuti. L’attività ha subito un lungo stop solo durante la pandemia, ma oggi è in forte ripresa".

Una curiosità, padre Damiano: in caso di chiusura, che fine faranno i conventi?

"Sono tutti beni storici e vincolati. Il più moderno risale al 1600 e se qualcuno si dovesse chiudere sarà messo a disposizione per fini sociali".

Giuliano Forani