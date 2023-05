Padre di due figli ucciso da una malattia

Una malattia non ha lasciato scampo a un giovane papà, ucciso a soli 49 anni. Grande cordoglio ha suscitato la notizia della morte di Fabrizio Pantana, maceratese residente a Sambucheto, dove lavorava come impiegato per la ditta Mgm. Lascia la moglie Paola, due figli e i genitori. "Fabrizio era una persona sempre solare – lo ricorda addolorata la cugina, Deborah Pantana, molto legata al 49enne –. Anche quando ha saputo della malattia ha minimizzato, e fino a quando ha potuto ha continuato a fare la stessa vita di prima con la sua famiglia. Era una bella persona, di una bontà infinita, sempre presente e allegro con i suoi figli". Il funerale è stato celebrato ieri a Villa Potenza, frazione di cui Pantana era originario.